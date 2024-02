Gallant menace de détruire le Hezbollah, Nasrallah le traite de fou

Entre Israël et le Hezbollah, le torchon brûle – si jamais il a cessé de brûler -, et tout en redoutant une escalade du conflit aux frontières israélo-libanaises, les deux parties semblent décidées à en découdre; et ce n’est pas la poursuite des livraisons d’armes américaines à Israël qui va dissuader ce dernier ou le Hezbollah d’y aller, alors que la guerre à Gaza semble dans une impasse.

Par Imed Bahri

S’exprimant vendredi 16 février 2024 à l’occasion de la commémoration de la journée du martyr et pour la seconde fois en moins d’une semaine, le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah a menacé Israël de payer le prix du sang des civils libanais tués lors des bombardements israéliens des villes de Nabatieh et d’Al-Sowanah au sud du Liban. Il a également mis en garde le ministre israélien de la Défense Yoav Galant qui a menacé de détruire le Hezbollah, de bombarder Beyrouth et de faire du Liban ce qu’Israël a fait de Gaza. Traduire : un champ de ruines.

L’Etat hébreu veut imposer ses diktats au Hezbollah et par la force. Cela fait des mois que les responsables israéliens exigent que les combattants du mouvement chiite libanais reculent derrière le fleuve Litani ce que le mouvement refuse catégoriquement.

Les menaces israéliennes et l’usage de la force en multipliant les bombardements dans le sud du Liban, y compris dans les zones habitées, n’ont rien changé et le Hezbollah demeure inflexible, mais malgré que l’usage de la force n’a pas permis aux Israéliens de parvenir à leurs fins, ils continuent de bombarder et multiplient les attaques ciblant les civils.

Israël cible délibérément les civils

Jeudi, sept civils libanais d’une même famille ont été tués et plus de six autres ont été blessés dans un bombardement de l’aviation israélienne d’un immeuble résidentiel au centre de la ville de Nabatieh, au sud du Liban alors qu’une autre frappe sur la ville d’Al-Sowaneh a tué trois civils, une femme et deux enfants de la même famille.

Hassan Nasrallah a déclaré dans son discours que le parti est au cœur d’une véritable bataille dans laquelle le martyre des combattants est attendu mais que nuire aux civils est quelque chose qu’il n’accepte pas. Il a souligné qu’Israël paiera le prix en sang et non en équipements militaires et en dispositifs d’espionnage ajoutant que le ciblage des civils par l’armée d’occupation au Sud-Liban était une évolution qui devait cesser. Il a également indiqué qu’Israël aurait pu éviter de tuer des civils mais il les a délibérément ciblés pour mettre pression sur la résistance.

Le chef chiite a déclaré que 16 février, son mouvement avait visé la colonie de Kiryat Shmona avec des dizaines de roquettes Katyusha et un certain nombre de missiles Al-Falaq comme première réponse aux attaques israéliennes contre les enfants et les femmes dans le sud du Liban.

Il est à signaler que la ville de Safed en Haute Galilée, ville la plus importante dans le nord d’Israël où se trouve le commandement nord de Tsahal, a été la cible d’une salve de roquettes tirées depuis le Liban cependant le Hezbollah n’a pas revendiqué l’attaque.

«Fou aux trois quarts»

En réponse à la menace de Yoav Gallant de bombarder Beyrouth, Nasrallah l’a qualifié de «fou aux trois quarts» et lui a rappelé, car probablement «il est amnésique», que le Hezbollah dispose d’un système de missiles capable de cibler Israël de Kiryat Shmona à Eilat sur la Mer Rouge.

Il est à signaler que Gallant a multiplié les menaces à l’endroit du Hezbollah et du Liban ces derniers temps en déclarant une fois qu’il allait faire revenir le Liban à l’âge de pierre, une autre fois qu’il allait faire de ce pays ce qu’ils ont fait de Gaza mais aussi que si le Hezbollah ne reculait pas derrière le Litani, Israël allait détruire le mouvement chiite.

Cette dernière menace prête vraiment à sourire et à s’interroger sur le sérieux du ministre israélien à l’éternel visage livide et à la chemise noire qu’il porte en permanence car comment Israël, qui est aux abois à Gaza et n’y est pas parvenu à atteindre aucun de ses objectifs et surtout qui n’a pas pu détruire le Hamas, peut-il détruire le Hezbollah qui est dix fois plus puissant que le mouvement palestinien?

Impressionner, intimider et faire peur afin de dominer psychologiquement l’adversaire demeure le mantra des responsables israéliens en dépit du fait que la prétendue supériorité militaire d’Israël a volé en éclats avec l’opération Déluge d’Al-Aqsa, le 7 octobre 2023. Apparemment l’arrogance israélienne demeure intacte et il faut bien plus que le 7-Octobre pour que les Israéliens se dégonflent.

Non seulement le Hezbollah ne compte pas se retirer derrière le Litani mais Nasrallah a réitéré dans son discours que le mouvement n’abandonnera pas sa responsabilité et n’arrêtera pas les combats sur son front tant qu’Israël n’arrêtera pas la guerre à Gaza. Il a également déclaré que si Washington cessait de fournir des armes à Israël, la guerre israélienne dans la bande de Gaza cesserait immédiatement.