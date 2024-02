« Les Assises des Ciné-Clubs » les 1er & 2 mars à la Cité de culture de Tunis

La Fédération tunisienne des Ciné-Clubs organise la 3e édition des « Assises des Ciné-Clubs », qui se tiendront à la Cité de culture à Tunis les 1er et 2 mars 2024 sous le thème « Réinventer les Ciné-Clubs du 21e siècle », avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image et en collaboration avec la Direction générale de l’Action culturelle.

Cette occasion offre une perspective privilégiée pour explorer les récentes évolutions et tendances du monde cinématographique, ainsi que pour réfléchir à la manière de revitaliser et d’actualiser les ciné-clubs afin de mieux répondre aux attentes et aux exigences de l’ère contemporaine.

L’événement abordera divers axes, incluant l’impact des nouvelles technologies sur la projection des films, les stratégies innovantes de marketing et de promotion, l’engagement du public et les nouvelles approches pour améliorer l’expérience cinématographique.

Les activités du programme comprendront des discussions interactives et des ateliers, permettant aux participants d’échanger leurs idées avec des experts du cinéma, les animateurs des ciné-clubs et d’autres parties prenantes.

Communiqué