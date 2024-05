Rencontre avec les lauréats des Prix Comar d’or à la librairie Al-Kitab

La librairie Al-Kitab organise une rencontre-débat avec les lauréats de la 28e édition des Prix Comar d’Or du roman tunisien, et ce le lundi 13 mai 2024, à partir de 16h30 au siège de sa filiale de à Mutuelleville, à Tunis.

Les six romanciers primés seront présents à cette rencontre, ainsi que les présidents des deux jurys, Mohamed El-Kadhi pour la langue arabe et Ridha Kefi pour la langue française, qui modèreront le débat. Les auteurs répondront aux questions du public et signeront leurs ouvrages primés.

Les lauréats pour les romans de langue française sont Atef Gadhoumi pour son roman «Pour qu’il fasse plus beau» (Prix Découverte); Wafa Ghorbel pour son roman «Fleurir» (Prix spécial du Jury) et Azza Filali pour son roman «Malentendues» (Comar d’Or).