La Marsa accueille le 5e Demo Day dédié aux industries culturelles

Des projets dans le secteur des industries culturelles et créatives ont été présentés à la clôture de la cinquième édition de Demo Day organisée, jeudi 29 mai 2025, au pôle de créativité et des arts numériques Makan, au centre Fadhel Ben Achour pour la culture et l’art, à la Marsa.

Les projets finalistes sont Abara by Kortable de Cyrine Abidi, Ecume: digital cultural Lab de Nadia Bouzgarrou, Tripago Services d’Itimed Gachita, Aktay de Cyrine Louati, Ktebi Ktebek de Mohamed Boumaiza, Aroui de Montassar Amiri et Buildo de Yasmine Dhibi.

A cette occasion, des prix honorifiques ont été attribués à trois projets sélectionnés par un jury et le vote du public présent.

Cette sélection de projets dans le domaine des industries culturelles créatives et numériques a été présentées devant un public composé d’investisseurs, de partenaires et de décideurs, dans une perspective de mise en réseau, d’échange d’opportunités et d’ouverture de nouveaux horizons.

Demo Day est un programme d’incubation de projets est un événement annuel organisé par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) relevant du ministère des Affaires Culturelles.

A cette occasion, la directrice du TICDCE, Salwa Abdelkhalek, a présenté ce programme couronnement de six mois de formation durant lesquels de jeunes startuppeurs ont bénéficié d’un accompagnement spécifique.

Elle a souligné que ces projets finalistes «constituent des modèles pour la valorisation du patrimoine et des arts à travers la technologie à même de contribuer à la promotion de la culture nationale et générer la richesse dans l’économie circulaire». Ce concept encourage notamment le recyclage des biens de consommation.

Depuis sa création en 2019, le Ticdce a œuvré à soutenir les jeunes porteurs de projets en vue de transformer leurs idées créatives, en des projets économiques durables grâce à un accompagnement total sur le plan scientifique, technologique et juridique ainsi que le marketing, a-t-elle indiqué.

La directrice du TICDCE a fait savoir que l’accompagnement du Centre consiste à connecter les startuppeurs avec les mécènes et bailleurs de fonds en plus de leur accorder un soutien logistique constant qui les aiderait à se positionner sur la scène économique et culturelle.

La cérémonie était marquée par la présentation de trois projets lauréats du récent hackathon immersif visant à valoriser le patrimoine par le biais du numérique : Explorer, Minerva et Salakta art story.

Tenu du 15 au 18 mai, ce hackathon a eu lieu à l’occasion de la clôture la 34e édition du Mois du Patrimoine au Musée archéologique de Salakta, près de Mahdia. Cet évènement est une initiative de trois établissements publics relevant du ministère des Affaires Culturelles, à savoir le TICDCE, la Cité de la Culture et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

Dans la continuité du partenariat du TICDCE avec les anciens startuppeurs, il y a eu la présentation d’un nouveau projet de Vegabook, une start-up soutenue lors de la deuxième édition du Demo Day.

Le TICDCE est un Incubateur des projets innovants et des startuppeurs actant dans le domaine de la culture. Il s’agit d’un Centre technique de développement de la culture et des nouvelles technologies qui s’y attachement et un espace de formation et de promotion de la culture par la technologie.

Son programme Demo Day offer de larges perspectives pour le développement des idées innovantes et la concrétisation de projets en lien avec le patrimoine et les arts, par le biais de technologies numériques de pointe.

D’après Tap.