Affaire de «complot» | Les détenus transférés dans différentes prisons du pays

Les détenus dans l’affaire de « complot contre la sûreté de l’État » ont été transférés dans différentes prisons de différentes régions du pays, déplorent leurs avocats.

Dans un communiqué publié ce jeudi 29 mai 2025, le comité de défense a dénoncé « un transfert soudain et arbitraire » en précisant que les détenus ont été transférés vers les prisons de Borj Erroumi, El Nadhour, Essers, Siliana et Borj El Amri, et ce, sans justification officielle et sans même informer leurs familles.

La même source, qui a exprimé son rejet catégorique de cette décision, estime que celle-ci vise à persécuter les détenus, leurs familles et leurs avocats en les éloignant de leurs lieux de résidence, estimant par ailleurs que cela va contre la loi pénitentiaire en Tunisie.

Le comité de défense a par ailleurs réaffirmé son engagement à défendre ses clients et toutes les victimes de procès et de dossiers fabriqués, tout en indiquant être prêt à déposer toutes les plaintes, aux niveaux national et international, «jusqu’à ce que cette injustice soit levée ».

