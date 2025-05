Tunis | La pièce de théâtre « Seul » le 31 mai au Rio

La pièce de théâtre « Seul », mise en scène par Walid Edaghsni et interprétée par Oussama Kochkar, sera présentée ce samedi 31 mai 2025 à 18h30 au Ciné-théâtre le RIO à Tunis.

Récompensée par le Prix de la meilleure performance au Festival international du monodrame de Fujairah 2025, cette œuvre promet une expérience théâtrale intense et introspective.

Résumé:

Dans un conflit acharné entre passé et présent, le héros de la série oscille entre vengeance et pardon, entre hésitation et courage.

Il voyage seul à bord de son poids lourd, accru par la douleur du souvenir et des vieilles images qui l’empêchent d’oublier, et sa résistance face à son destin absurde.