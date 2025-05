Dora Bouchoucha invitée au Durban FilmMart en Afrique du Sud  

Le Durban FilmMart Institute annonce les principaux intervenants de la 16e édition du Durban FilmMart, qui se tiendra du 18 au 21 juillet 2025 à Durban, sous le thème «Des ponts, pas des frontières : des histoires qui unissent».

Cette année, la série «In Conversation» donnera la parole à la Tunisienne Dora Bouchoucha (Tunisie), productrice pionnière et fondatrice de Nomadis Images, connue pour des films primés tels que ‘‘Hedi’’ et ‘‘Behind the Mountains’’.

Autre intervenant, Roger Ross Williams (États-Unis), réalisateur et producteur oscarisé de ‘‘Music by Prudence’’, ‘‘The Apollo’’, ‘‘Stamped from the Beginning’’ et ‘‘Cassandro’’.

Ainsi que Ramadan Suleman (Afrique du Sud), réalisateur reconnu de ‘‘Zulu Love Letter’’, ‘‘By All Means Necessary’’ et coproducteur de ‘‘Spinners’’.