Emira Dakhlia en demi-finale du concours “La route vers Yalta” 2025 à Moscou

Lors du prestigieux festival-concours international de chant “La route vers Yalta” 2025 à Moscou, la mezzo-soprano tunisienne Emira Dakhlia a brillamment représenté son pays.

Face à une concurrence acharnée de 160 participants issus de 55 pays, Emira Dakhlia, déjà lauréate de plusieurs concours internationaux de chant, a su se distinguer dès les ph ases préliminaires.

La finale, qui s’est déroulée au sein du majestueux Palais d’État du Kremlin devant plus de 6 000 spectateurs, a été un moment d’exception. Emira Dakhlia a partagé la scène avec le célèbre basse Askar Abdrazakov, offrant une interprétation inoubliable qui a conquis le public et le jury.

Le jury, composé d’éminentes personnalités de la culture russe, a salué l’exceptionnelle performance d’Emira Dakhlia, soulignant sa capacité à «remplacer un chœur entier» et à interpréter l’œuvre «d’une manière inédite et bouleversante». Cette prestation lui a valu une seconde place, un exploit remarquable pour une première participation tunisienne à cette compétition. Au même moment, à Paris, une de ses élèves, Iris Hayouni, âgée de 18 ans, et également lauréate de concours internationaux, remportait un prix spécial lors du concours international de chant lyrique ‘‘Africa Lyric’s Opera’’. Ce n’était pas la première participation de la Tunisie à ce concours mais le premier succès qui illustre l’excellence de l’enseignement vocal.