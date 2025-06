Crime à caractère raciste | L’affaire Miraoui au cœur des discussions entre la Tunisie et la France

Bruno Retailleau, le ministre français de l’Intérieur, a présenté ses condoléances à l’Ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled, suite au meurtre à caractère raciste du citoyen tunisien Hichem Miraoui.

Le ministre français a assuré que l’enquête est prise en charge par le Parquet national antiterroriste pour garantir que justice soit rendue et prévenir de futurs actes haineux.

Le Ministre français, qui a fait part de sa solidarité à l’égard de la famille de la victime, a fermement condamné le crime à caractère raciste confirmé et dont l’auteur est actuellement en détention.

De son côté, l’ambassadeur tunisien a insisté sur l’importance d’accélérer l’instruction judicaire afin de garantir les droits de la victime et ses ayants droit mais aussi sur la nécessité d’œuvrer pour que tels crimes racistes et ignobles ne se reproduisent plus à l’encontre de la communauté tunisienne en France, lit-on dans un communiqué publié par l’ambassade.

Rappelons que l’assassin, Christophe B. voisin de Hichem Miraoui, a commis ce meurtre le 31 mai 2025 à Puget-sur-Argens dans le département du Var. Il a par ailleurs blessé avec la même arme à feu un autre voisin d’origine turque.

Y. N.