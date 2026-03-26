Lourde peine pour l’ancien député Sahbi Smara

L’ancien député Sahbi Smara a été condamné à une lourde peine, prononcée ce jeudi 26 mars 2026, par la chambre criminelle de première instance de Tunis.

Sahbi Smara a écopé d’une peine de 11 ans de prison dans le cadre d’une affaire liée à un complot contre la sûreté de l’État, indique Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Selon la même source le juge d’instruction avait émis, le 29 août 2024, un mandat de dépôt contre Sahbi Smara pour « organisation d’attaques visant à modifier la structure de l’État, incitation des habitants à s’affronter avec des armes, diffusion de désordre, meurtre et pillage sur le territoire tunisien, simulation de crime, extorsion de fonds par intimidation et falsification de données informatiques entraînant la création de fausses informations et usurpation d’identité ».

Pour rappel, l’ancien député est impliqué dans l’affaire de l’agression de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi et avait été condamné à six mois de prison, en première instance.

Y. N.