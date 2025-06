Tunisie │ Constitution de stocks d’engrais pour la prochaine saison 2025/2026

La Tunisie va accélérer la constitution de stocks en engrais chimiques (ammonitrate, phosphate diammonique, adénosine triphosphate…), de manière à couvrir les besoins de la saison agricole 2025/2026 et de maintenir leurs prix inchangés afin de permettre aux agriculteurs d’acquérir les fertilisants à des tarifs abordables.

Cette décision, prise lors d’un conseil ministériel restreint (CMR), mardi 3 juin 2025, au Palais du gouvernement de la Kasbah, présidé par la cheffe du gouvernement, Sara Zaâfrani Zenzeri, vise à maîtriser le coût de production, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil a adopté d’autres mesures visant à couvrir les besoins en engrais chimiques en prévision de la saison agricole 2025/2026. Il s’agit notamment, de l’adoption de l’application digitale «Engrais», afin d’assurer la distribution des fertilisants sur le marché local, du producteur au consommateur, en veillant à en garantir l’accès à toutes les parties. Cette solution permettra d’assurer un suivi rigoureux des quantités distribuées par le Groupe chimique tunisien (GCT) auprès des grossistes et des agriculteurs et de s’assurer du respect des prix fixés et ce, afin de garantir la transparence des transactions dans ce domaine et de lutter contre la spéculation.

Le CMR a décidé, en outre, de faciliter les mécanismes de financement, pour assurer le bon déroulement de la saison agricole, tout en garantissant la capacité de stockage nécessaire.

Par ailleurs, une session de formation destinée aux chauffeurs de camions transportant des matières dangereuses sera organisée en ce mois de juin 2025, par le Centre sectoriel de formation aux métiers du transport et de la logistique de Borj Cedria. Le but étant de les doter d’un certificat de formation en transport de matières dangereuses, et notamment l’ammonitrate, et ce conformément à loi n° 97-37 du 2 juin 1997 y afférente.

A l’issue du conseil, la cheffe du gouvernement a appelé les ministres à assurer la coordination avec les structures régionales et locales et les différents intervenants dans les secteurs agricole et industriel de manière à accroître la production et de constituer un stock stratégique en engrais chimiques.

Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance d’offrir toutes les conditions de sécurité et de garantir des conditions favorables au bon déroulement de la saison agricole 2025/2026.

D’après Tap.