One Health | La Tunisie renforce sa lutte contre la rage et la leishmaniose

Le ministère de la Santé a lancé des nouvelles campagnes nationales visant à renforcer la prévention contre la rage et la leishmaniose, c

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement de campagnes nationales visant à renforcer la prévention contre la rage et la leishmaniose animales en Tunisie.

Ces campagnes seront menées dans le cadre de l’initiative unificatrice « One Health» (Une seule santé), qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, et à trouver un équilibre entre ces trois dimensions, précise le département de la Santé, en rappelant que la Tunisie a connu un recul significatif des cas de rage et de leishmaniose ces dernières années grâce à des efforts de prévention concertés.

Pour maintenir cette tendance positive, le ministère de la Santé a annoncé une série de mesures notamment le lancement d’une campagne nationale de vaccination des chiens et des chats qui débutera le 1er septembre 2025 dans les zones les plus touchées, l’accélération de la promulgation de la loi relative à la lutte contre la rage, intensification des campagnes de sensibilisation pour alerter sur les dangers des insectes et des eaux stagnantes, vecteurs potentiels de maladies comme la leishmaniose….

Annonçant aussi l’organisation de sessions de formation pour les médecins en matière de diagnostic et d’intervention rapide, le ministère a insisté sur l’importance de la collaboration de tous les acteurs, mais aussi et surtout sur la responsabilité des citoyens : « La prévention est le meilleur des remèdes, et la participation de chacun est essentielle pour protéger non seulement sa propre santé, mais aussi celle de son entourage et de l’environnement ».

Y. N.