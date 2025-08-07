Notre Grand Bleu | Wadhah, la tortue marine sauvée par la GN d’El-Kantaoui

L’association Notre Grand Bleu a rapporté, ce jeudi 7 août 2025, une nouvelle histoire de solidarité entre l’homme et la nature : le sauvetage par la garde nationale d’El-Kantaoui, d’une tortue marine mâle de l’espèce Caretta caretta, nommée Wadhah.

Dans une note diffusée ce jour, Notre Grand Bleu indique avoir reçu un appel de la garde nationale d’El-Kantaoui qui a trouvé une tortue marine Caretta caretta mâle blessée et qui l’a prise en charge en attendant l’arrivée de l’équipe de l’association

Après une intervention et une prise en charge rapides, la tortue a été mise sous traitement et elle est actuellement sous surveillance médicale afin de s’assurer de son rétablissement avant d’être relâchée en mer, indique la même source.

Et d’ajouter : « Cette intervention souligne l’importance de la coopération et de la protection de la vie marine qui maintient l’équilibre écologique. Un grand merci à la garde nationale qui nous a alertés, ainsi qu’à tous ceux qui contribuent à la préservation de la nature et des espèces marines ».

Y. N.