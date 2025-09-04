Eclipse de Lune le 7 septembre | Soirée “L’astronomie pour tous” par l’INM

L’Institut national de la météorologie (INM) organise, dimanche 7 septembre 2025, une soirée astronomique à l’occasion de l’éclipse totale de Lune.

Intitulée “L’astronomie pour tous”, la soirée sera animée par des ateliers et une observation de ce spectacle céleste attendu et parfaitement visible depuis la Tunisie.

Les conditions d’observation seront idéales : à Tunis, la Lune se lèvera à 18h35 offrant dès son apparition le spectacle de la « Lune rouge », indique l’INM, en précisant que le maximum du phénomène interviendra à 19h11, avant de s’achever progressivement vers 21h55.

Y. N.