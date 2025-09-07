Medlink pour l’intégration énergétique Afrique-Europe

Le projet d’interconnexion énergétique Medlink, impliquant la Tunisie, l’Algérie et l’Italie, a été inclus par la Commission européenne (CE) dans la liste des projets transfrontaliers prioritaires de l’Union européenne (UE) en matière d’énergies renouvelables. Le statut CB RES garantit une meilleure visibilité et une meilleure éligibilité au financement du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, tant pour les études que pour la construction.

Cette nouvelle, rapportée par l’agence de presse tunisienne Tap, fait suite à la mise à jour officielle de la liste, portant le nombre total de projets reconnus à 13.

Plus précisément, Medlink vise à installer environ 10 GW d’énergie photovoltaïque et éolienne terrestre, avec des systèmes de stockage par batteries, en Tunisie et en Algérie, pour la consommation locale et l’exportation.

L’initiative devrait générer 30 TWh de production annuelle et 4 GW de nouvelles capacités de transfert entre l’Afrique du Nord et l’Europe.

Selon la fiche d’information de la Commission sur Global Gateway, l’impact attendu comprend également une réduction d’environ 8 millions de tonnes de CO₂ par an dans l’UE et un processus d’intégration industrielle et réglementaire entre les rives méditerranéennes. Les étapes prévues comprennent des campagnes de mesure, la conception de base et une étude d’impact environnemental et social.

Dans le paquet approuvé, la Commission précise que Medlink comprend deux connexions HVDC de 2 GW chacune permettant d’exporter jusqu’à 22,8 TWh par an vers l’Italie. Ces infrastructures sont indiquées comme étant hors du champ d’application spécifique du projet CB RES, mais complémentaires du plan global d’intégration au réseau.

Le statut CB RES reste une condition préalable à l’accès au financement du MIE et consolide le soutien des États membres, avec un processus qui comprend une période d’examen de deux mois par le Parlement et le Conseil avant publication au Journal officiel.

Sur le plan procédural, Cinea a lancé la semaine écoulée le cinquième appel à candidatures pour le statut CB RES, avec une date limite fixée au 5 février 2026 et une journée d’information virtuelle le 23 septembre.

CB RES soutient des projets de coopération entre États membres, ou entre ceux-ci et des pays tiers, et couvre des technologies telles que l’éolien, le solaire, la biomasse durable, l’énergie marine et la géothermie, ainsi que les solutions hybrides et de stockage.

L’inclusion de Medlink parmi les projets prioritaires de l’UE représente une étape concrète vers un corridor vert entre l’Afrique du Nord et l’UE, avec des bénéfices attendus en termes de décarbonation, de sécurité énergétique et d’intégration des marchés. Pour la Tunisie et l’Algérie, le paquet de 10 GW et les investissements industriels associés ouvrent de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable et des exportations stables vers l’Italie, tandis que le processus européen renforce sa bancabilité et son calendrier de mise en œuvre.