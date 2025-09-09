Alerte météo | Pluies et vents forts attendus cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis, ce 9 septembre 2025, une alerte concernant des orages accompagnés de pluies et de forts vents qui toucheront progressivement plusieurs régions cette nuit.

Ces pluies sont d’abord attendues dans les régions du nord ouest, avant d’intéresser progressivement le reste des régions du Nord et du Centre-Est, indique l’INM qui a appelé à la vigilance.

Le vent soufflera fort, en particulier près des côtes avec des rafales pouvant temporairement dépasser les 80 km/h , ajoute la même source en annonçant des températures variant entre 25 et 31°C au nord, les zones côtières et les hauteurs et entre 32 à 36 degrés ailleurs.

