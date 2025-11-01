Trail Elle à Aïn Draham | Des femmes courent pour l’environnement

La troisième édition de Trail Elle, un événement éco-sportif, artistique, solidaire et environnemental, a démarré hier, vendredi 31 octobre 2025 et se poursuivre au 2 novembre dans la région d’Aïn Draham, au nord-ouest de la Tunisie.

Organisé par l’agence d’écotourisme Dar El Ain, en collaboration avec l’association Aide Ain Draham, le bureau Afrique du Nord du WWF et l’ONG Shanti, et soutenu par de nombreux acteurs privés et institutionnels, dont l’Union européenne, cet événement est «plus qu’une simple course de trail féminine», soulignent ses organisateurs dans un communiqué de presse, car il symbolise, selon eux, l’émancipation, la solidarité et le respect de l’environnement. Son objectif est de dynamiser l’écotourisme local, de mettre en lumière le rôle des femmes dans les transitions écologiques et économiques et d’encourager les jeunes générations à s’engager dans des actions durables et créatives au service de leurs communautés.

Cette édition s’associe à Terra Creativa, un espace qui favorise la convergence de l’art, de l’engagement des jeunes et du développement durable, transformant ainsi l’événement en un véritable festival célébrant les initiatives locales et la vie communautaire.

L’événement réunira ONG, artistes, artisans, femmes rurales, jeunes, influenceurs et acteurs institutionnels autour d’un programme varié mêlant activités sportives, ateliers participatifs, actions environnementales, sensibilisation et expression artistique.

Trois écovillages seront installés à Aïn Draham, Tbainia/El Ghdir et Dar Fatma, accueillant pendant trois jours une série d’activités : ateliers de street art, formations à l’entrepreneuriat social et solidaire, expositions de produits locaux, marché solidaire, sessions de sensibilisation à l’environnement et tables rondes sur les enjeux climatiques.

Le point d’orgue de l’événement sera la Trai’Elle 2025, le 2 novembre. Cette course de 20 km est réservée aux femmes, à toutes les femmes, quelles que soient leurs origines et leurs parcours. Elle serpente à travers les forêts, les collines et les villages de la région de Kroumirie, alliant défi sportif et découverte des paysages naturels exceptionnels d’Aïn Draham. Le départ sera donné au Centre de la Jeunesse d’Aïn Draham et l’arrivée à Dar Fatma, où se dérouleront la cérémonie de clôture et la remise des prix.

Les lauréates des concours de gastronomie, d’art urbain, de théâtre et d’aménagement d’espaces verts seront également mises à l’honneur.

I. B.