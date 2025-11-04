Biodiversité | Exposition ‘‘Nabta’’ à l’Institut Français de Tunis

Le programme Nabta, qui vise à répondre aux enjeux cruciaux de biodiversité et du climat en Afrique du Nord, lance l’exposition «Comment retrouver notre juste place au sein de vivant ? La biodiversité et les futurs souhaitables en Méditerranée», qui se tiendra du jeudi 20 au dimanche 30 novembre 2025 à l’Institut Français de Tunis.

Cette exposition bilingue français-tunisien propose un voyage sensible et engagé au cœur du vivant à travers trois étapes : la prise de conscience, la redécouverte du vivant et l’ouverture vers d’autres possibles.

Au programme également des workshops à destination des entrepreneur.ses à impact, mercredi 19 novembre de 14h à 17h. Ainsi que des ateliers pour renforcer ses capacités à développer un projet à impact.

Nabta, signifiant plante en arabe classique, est un programme d’accompagnement liant enjeux de biodiversité et développement de projet. Il vise à accroître les capacités d’action sur leur territoire des participant·e·s, sensibiliser ces participant·e·s aux enjeux liés à la biodiversité en Afrique du Nord ainsi qu’à favoriser l’émergence d’une communauté d’action régionale et encourager les dynamiques autour d’une économie pro-nature.

