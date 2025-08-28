Sihem Ben Sedrine | L’examen de l’affaire reporté

L’examen de l’affaire visant Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), a été reporté, par la Chambre d’accusation près de la Cour d’appel de Tunis.

Cette décision a été prise, ce jeudi 28 août 2025, et l’examen de l’affaire a été reporté à septembre, sachant que Sihem Ben Sedrine avait fait l’objet d’un mandat de dépôt pour suspicions de corruption.

Rappelons que l’ancienne présidente de l’IVD avait été arrêtée fin janvier dernier puis libérée le 19 février, avec interdiction de quitter le territoire national.

Y. N.