POLITIQUETunisie

Sihem Ben Sedrine | L’examen de l’affaire reporté

350 0
28 août 202528 août 2025
Sihem Ben Sedrine | L’examen de l’affaire reporté

L’examen de l’affaire visant Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), a été reporté, par la Chambre d’accusation près de la Cour d’appel de Tunis.

Cette décision a été prise, ce jeudi 28 août 2025, et l’examen de l’affaire a été reporté à septembre, sachant que Sihem Ben Sedrine avait fait l’objet d’un mandat de dépôt pour suspicions de corruption.

Rappelons que l’ancienne présidente de l’IVD avait été arrêtée fin janvier dernier puis libérée le 19 février, avec interdiction de quitter le territoire national.

Y. N.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!