Tunisie | Date du procès de Sihem Ben Sedrine

L’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) Sihem Ben Sedrine a annoncé que la date de son procès pour suspicions de corruption a été fixée.

Via un post publié sur sa page Facebook, Sihem Ben Sedrine, qui fait l’objet interdiction de quitter le territoire national, a précisé que son procès est prévu pour le lundi 17 novembre 2025

Rappelons que Sihem Ben Sedrine avait été arrêtée en janvier dernier, avant d’être libéré en février en faisant l’objet de l’interdiction précitée.

Y. N.