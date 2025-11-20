Khayem Turki | Nouveau report du procès

Le procès de l’homme d’affaires et activiste politique Khayem Turki, en détention depuis février 2023, a de nouveau été reporté ce jeudi 20 novembre 2025.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé un report pour le mois de janvier prochain.

On notera que Khayem Turki est poursuivi dans des affaires de corruption financière, sachant qu’il a est également en détention dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Y. N.