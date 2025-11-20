JCC 2025 | Hommage à la force libre et indocile du cinéma d’Amérique latine

Cette année, les Journées Cinématographiques de Carthage rendent hommage à la force libre et indocile du cinéma d’Amérique latine, en proposant une sélection d’œuvres qui racontent un territoire traversé par la mémoire, la lutte et l’imaginaire.

Des Andes au littoral chilien, des villes en tension aux communautés autochtones, ces films dessinent un continent vibrant où l’universel et l’intime se mêlent en permanence.

Avec Les Bruits de Recife, La Chute du Ciel, Le Sang du Condor, Utama, L’Été des Poissons Volants, Mon Pays Imaginaire et La Noce de 12 Años, cette section salue des cinéastes qui, génération après génération, ont façonné un cinéma de résistance, au carrefour de l’enquête sociale, du réalisme magique et des luttes populaires.

À travers eux, les JCC réaffirment leur engagement historique envers un cinéma très peu visible sur les écrans malgré sa puissance et les peuples qui se battent pour leur terre et luttent pour leur dignité.

Depuis leur création, les JCC portent une conviction simple : le cinéma n’est pas seulement un art, mais un espace de parole, de mémoire et d’émancipation.

Ces films latino-américains, courageux et sensibles, témoignent de cette même volonté – filmer pour comprendre, filmer pour résister, filmer pour ne pas disparaître.

Les JCC honorent ici un cinéma qui éclaire les peuples et accompagne leurs combats et nous offre ainsi un voyage cinématographique traversé de révoltes, de poésie et d’espoir, où chaque image dialogue avec les luttes d’hier et d’aujourd’hui.

Vidéo

Communiqué