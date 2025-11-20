Last show | « Big Bossa » de Wajiha Jendoubi au Théâtre municipal de Tunis

Après six années de tournée, le spectacle « Big Bossa » de l’artiste Wajiha Jendoubi se clôturera par une ultime représentation au Théâtre Municipal de Tunis.

Ce spectacle, connu pour son mélange d’humour et d’énergie, marque la fin d’une étape importante dans la carrière de la comédienne, prévoit ainsi, un événement final qui aura lieu samedi 13 décembre.

Les billets sont disponibles à la vente directement au guichet du Théâtre Municipal de Tunis, et ce, de 9h à 17h ou en ligne sur la plateforme Teskerti.

Il s’agit de la dernière occasion d’assister au spectacle phare de Wajiha Jendoubi, rappellent les organisateurs, qui invite le public à « saisir cette dernière chance de vivre Big Bossa ».