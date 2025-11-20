Borhen Bssais et Mourad Zeghidi maintenus en détention

Les demandes de libération des journalistes Mourad Zeghidi et Borhene Bssais ont été rejetée ce jeudi 20 novembre 2025, par la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis.

Le tribunal a également décidé le report de l’affaire et a fixé une audience pour le 11 décembre prochain, et ce dans le cadre d’une affaire de soupçons de blanchiment d’argent.

Notons que Mourad Zeghidi et Borhene Bssais sont en détention depuis mai 2024 et ont été condamnés à huit mois ferme en appel, sur la base du décret 54, avant de faire l’objet, en juillet dernier, d’un nouveau mandat de dépôt pour l’affaire précitée.

Y. N.