Douane | Six lingots d’or et 2,8 MDT en devises saisis à Ras Jedir

La douane du poste frontalier de Ras Jedir a saisi 2,8 millions de dinars tunisiens en devises étrangère ainsi que six lingots (14,6 kilogrammes) à bord d’un véhicule qui s’apprêtait à quitter le pays.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la douane tunisienne dans un communiqué publié ce vendredi 5 décembre 2025, en précisant que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le trafic, ajoutant que le véhicule suspect, transportant deux personnes, a été soumis à une fouille approfondie par les agents de la douane.

Dans une cachette aménagée, la douane a découvert 945.700 dollars, soit plus de 2,8 millions de dinars, ainsi que six lingots d’or d’un poids de 14,6 kilogrammes.

Un procès-verbal de saisie a été établi à cet effet et le ministère public a confié la suite de l’enquête aux services sécuritaires spécialisés.

Y. N.