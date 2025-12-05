Tunisie | Entrée gratuite aux sites et musées ce dimanche

L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) rappelle que ce dimanche le 7 décembre 2025, l’accès aux sites, monuments et musées sera gratuit.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants :