Tunisie | Entrée gratuite aux sites et musées ce dimanche

5 décembre 20255 décembre 2025
L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) rappelle que ce dimanche le 7 décembre 2025, l’accès aux sites, monuments et musées sera gratuit.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants :

  • Le premier dimanche de chaque mois,
  • Le 18 avril : Journée internationale des sites et monuments,
  • Le 18 mai : Journée internationale des musées
  • Les jours fériés.

