Chats brûlés vifs | La suspecte placée en détention

La femme qui a brûlé des chats à El Mellassine (Tunis) a été identifiée et arrêtée. Le ministère public a décidé de la placer en détention, ce mercredi 27 août 2025.

Suite à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant une femme en train d’asperger des chats d’essence avant de les brûler vifs, une enquête a été ouverte et les investigations ont permis d’identifier la suspecte.

Celle-ci a été placée en détention sur ordre du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis 2, s’est réjoui l’association Rahma pour la protection des animaux.

La même source a aussi remercié les forces de sécurité et la justice ainsi que l’huissier Lamia Ben Saad Me Hichem Zouaoui et l’avocat bénévole dans cette affaire, représenté par l’Association Rahma et l’association des amis des animaux et de l’environnement de Tunisie.

Y. N.