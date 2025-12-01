Affaire Instalingo | L’audience en appel débutera ce mardi

La première audience en appel dans l’affaire « Instalingo », sera tenue demain mardi 2 décembre 2025, et concernera 41 accusés dont 17 en état d’arrestation.

C’est ce qu’a indiqué une source judiciaire citée ce jour par l’agence Tap, en rappelant que la 2e chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis avait rendu son verdict dans cette affaire, le 5 février dernier, avec des peines allant de 5 à 54 ans de prison pour 41 accusés.

Parmi ces derniers, on compte des sécuritaires, des journalistes et des blogueurs, ainsi que des hommes d’affaires et des dirigeants politiques, à l’instar du président du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi…entre autres politiciens.

Y. N.