Bientôt, la campagne d’exportation des oranges maltaises tunisiennes

La campagne d’exportation des oranges maltaises tunisiennes vers la France débutera le mercredi 31 décembre 2025, avec des volumes d’exportation estimés à environ 15 000 tonnes. Cette date avait été fixée après consultation des professionnels du secteur, notamment des exportateurs, des importateurs et les organisations concernées, a indiqué Tarek Tira, directeur adjoint du développement des exportations au sein du Groupe interprofessionnel des fruits (Gifruits).

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence Tap, que le choix de cette date, par rapport à la mi-janvier des années précédentes, s’appuyait sur des analyses effectuées au laboratoire du complexe concernant l’indice de maturation des oranges maltaises et les normes internationales de maturation des oranges établies par la Commission du Codex Alimentarius.

Huit stations de conditionnement et d’emballage certifiées devraient contribuer aux opérations d’exportation des oranges maltaises, a encore précisé Tira, ajoutant que les exportations tunisiennes d’oranges pour la campagne 2024/2025 ont atteint environ 14 000 tonnes, réparties comme suit : 8 500 tonnes vers le marché libyen et 5 500 tonnes vers le marché français.

Le marché libyen représente environ 52,6 % des exportations totales, suivi du marché français (45,6 %) et des marchés du Golfe (1,4 %).

Afin d’assurer le succès de la saison d’exportation et d’éviter les problèmes, Tira a souligné que Gifruits, en coordination avec les parties prenantes de la filière, tient à respecter les normes d’utilisation des pesticides dans les vergers d’agrumes à travers (en organisant) des journées de sensibilisation pour éduquer les producteurs et encourager davantage l’adoption de la lutte biologique contre les mouches des fruits à l’aide de pièges (technique de piégeage intensif) comme solutions alternatives au traitement chimique.

Il a souligné dans le même contexte que le traitement aérien pour lutter contre la mouche méditerranéenne des fruits avait été réalisé à l’aide d’un pesticide biologique, ajoutant que le complexe prélèverait 20 échantillons provenant de diverses exploitations d’agrumes et effectuerait des analyses en laboratoire des résidus de pesticides à partir du 15 décembre 2025.

Selon le responsable, un accord a également été conclu avec la profession et diverses parties prenantes afin de sensibiliser davantage les exportateurs à l’importance de faire analyser les résidus de pesticides dans les fruits dans des laboratoires agréés, en plus de conclure des accords avec 3 laboratoires d’analyse pour réaliser le plus grand nombre possible d’analyses en laboratoire.

Par ailleurs, Tira a indiqué que le complexe, sous la supervision du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a mis en place un programme de promotion des oranges tunisiennes par le biais de la participation à plusieurs événements spécialisés et salons professionnels à l’étranger.

La participation de la Tunisie au Salon international de l’agriculture de Paris, au sein du pavillon tunisien, comprend l’organisation de journées promotionnelles pour les oranges maltaises, incluant des dégustations et la distribution d’oranges dans un certain nombre de grands espaces et de magasins en France, en coordination avec les exportateurs et les importateurs.

Selon le responsable, la campagne promotionnelle des oranges maltaises se poursuivra via les médias sociaux et les technologies de communication modernes, avec la création de supports publicitaires et d’un nouveau logo pour promouvoir les oranges maltaises tunisiennes lors d’événements promotionnels. Dans le cadre des préparatifs de la campagne de promotion des agrumes pour cette saison, qui vise à attirer de nouvelles catégories de consommateurs, notamment ceux âgés de 20 à 40 ans, et à élargir la base de consommateurs, une campagne publicitaire pour les oranges maltaises sera menée sur les marchés national et européen.