Mesures pour préserver la biodiversité tunisienne

Le premier inventaire de la biodiversité tunisienne a recensé plus de 7 500 espèces dans divers milieux, marins et terrestres, a indiqué Mohamed Ali Ben Temessek, directeur général de la Banque nationale de gènes (BNG).

M. Ben Tmessek, qui intervenait lors d’un atelier de formation à la Cité des Sciences de Tunis, organisé du 10 au 12 décembre 2025 par l’association Africa 21, à destination des journalistes nord-africains, a souligné les progrès accomplis dans les stratégies de conservation mises en œuvre dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, ratifiée par la Tunisie en 1993, et le cycle de planification actuel 2020-2030.

Parmi les mesures citées figurent la création d’un réseau d’aires marines et terrestres protégées, des programmes de réintroduction d’espèces disparues, des initiatives de conservation et de sensibilisation, ainsi que la mise en place d’un Registre national des espèces sauvages (Regnes) et de listes rouges nationales pour certains groupes, en collaboration avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La prise en compte de la dimension «sociétale» s’inscrit dans un contexte méditerranéen marqué par une pression croissante sur les habitats et les ressources, notamment l’urbanisation côtière, la pêche et la pollution, malgré un bassin qui abrite plus de 17 000 espèces marines et un taux d’endémisme élevé.

Protéger la biodiversité en Tunisie et en Méditerranée exige une approche pangouvernementale et pansociale, fondée sur le partenariat et la collaboration, avec un rôle central pour les communautés locales dans la protection des écosystèmes et l’utilisation rationnelle des ressources marines, a souligné M. Ben Temessek, en rappelant le cadre mondial de Kunming-Montréal sur la biodiversité, adopté lors de la COP15 (décembre 2022). Ce cadre fixe parmi ses objectifs pour 2030 la conservation d’au moins 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines, ainsi que la restauration d’au moins 30 % des écosystèmes dégradés.

I. B.