Expo Belvé d’Art | «Regards d’artistes» de Ali Zenaidi et Aicha Ibrahim

L’Association des Amis du Belvédère (ABB) organise, une exposition intitulée « Le Belvédère : regards d’artistes », mettant à l’honneur deux membres du Club des peintres du Belvédère : Aïcha Ibrahim et Ali Zenaïdi.

À travers leurs univers singuliers, ces artistes offrent un double regard sensible et inspiré sur le parc du Belvédère — un même lieu, deux manières d’en capter la lumière, les formes et la vie intérieure.

Le Vernissage a eu ce jour à la galerie Belvé d’Art et l’exposition se poursuivra tous les jours de 10h à 16h jusqu’au 27 décembre 2025, sachant qu’un atelie gratuit d’initiation aux techniques du dessin de nature est prévu demain, dimanche 14 décembre de 10h à 13h Ali Zenaïdi.