Wuhan Yangluo Port Services a des projets pour la Tunisie

Suite à une première visite d’exploration à Tunis, fin juillet dernier, une délégation du groupe chinois Wuhan Yangluo Port Services Co., Ltd., effectue une seconde visite cette semaine en Tunisie. La délégation a eu, ce samedi 13 décembre 2025, une réunion de coordination avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

La partie chinoise a affirmé sa volonté de mettre en place des projets et des investissements de classe mondiale, notamment dans le domaine de la réhabilitation des entreprises étatiques, de la réalisation de restructurations fondamentales et stratégiques et de la contribution à leur développement, indique un communiqué du ministère, qui parle de coopération, de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariats à moyen terme. Le but étant de contribuer au développement et à l’amélioration des méthodes de travail des entreprises concernées grâce à l’échange d’expériences et à la mise à profit des technologies et des connaissances technologiques les plus récentes, ajoute-t-on, sans citer les noms des entreprises publiques qui intéressent les hôtes chinois.

Le ministre du Commerce a souligné la nécessité de construire un partenariat solide qui profite aux deux parties et assure l’accès aux marchés africains, étant donné que la Tunisie est une porte d’entrée vers l’Afrique.

Wuhan Yangluo Port Services Co., Ltd., est une entreprise gouvernementale chinoise spécialisée dans le commerce international, la logistique, la finance et l’investissement. Lors de sa première visite en Tunisie, il y a cinq mois, elle a manifesté son intérêt pour certaines entreprises publiques tunisiennes auxquelles elle aimerait apporter le soutien nécessaire sur les plans logistique et financier.

La délégation est aussi une mission d’achat de produits tunisiens, notamment d’huile d’olive et de dattes, en tant que produits nationaux de haute qualité et conformes aux normes internationales.

Ont pris part à la réunion les directeurs généraux des agences et entreprises gouvernementales concernées, telles que le Centre de promotion des exportations (Cepex), l’Office du commerce de Tunisie (OCT), la Société tunisienne des marchés de gros (Sotumag) et la Société Ellouhoum.

I. B.