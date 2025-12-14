La Maison de Tunisie célèbre le Collège Sadiki

La Fondation de la Maison de Tunisie a organisé, le 12 décembre 2025, une conférence-débat brillamment donnée et animée par le Professeur émérite de l’Université de Manouba, M. Abdelhamid Larguèche, sur le thème : « Le Collège Sadiki et les figures de la modernité tunisienne durant le XXᵉ siècle ».

En ouvrant la conférence, l’Ambassadeur de Tunisie, M. Dhia KHALED, a rappelé la place singulière qu’occupe le Collège Sadiki dans l’histoire de la Tunisie et son rôle essentiel dans la formation de générations successives d’élites qui, par leur engagement, ont contribué à façonner la Tunisie contemporaine et à consolider l’identité nationale.

Il a également souligné le rôle pionnier de ce Collège emblématique, qui conjugue engagement national, héritage culturel, identité tunisienne et modernité éducative.

La conférence a constitué un moment fort d’échanges avec un auditoire nombreux, composé d’anciens élèves sadikiens, d’universitaires, de chercheurs et d’historiens. Les débats ont porté sur l’héritage sadikien et sur la pertinence des valeurs transmises par le Collège.

L’événement a été accompagné d’une exposition de photos et de documents anciens, mettant en lumière les premières années du Collège Sadiki, qui fête cette année son 150ᵉ anniversaire.

Communiqué