Deux jeunes hommes meurent dans un accident de la route à Gafsa

13 décembre 202513 décembre 2025
Un accident de la route a coûté la vie à deux jeunes hommes, ce samedi 13 décembre 2025, au niveau d’un pont sur la route de Gafsa.

L’accident a été causé suite à une collision impliquant une voiture légère et un bus et selon les premières informations les passagers du bus ainsi que le chauffeur ont pu s’en sortir.

La violente collision a toutefois été fatale pour les deux occupants de la voiture qui sont morts sur le coup.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame de la route qui vient endeuiller la région.

Y. N.

