Visteon inaugure son nouveau centre technique à Tunis

L’entreprise automobile américaine Visteon a inauguré, vendredi 12 décembre 2025, son nouveau centre technique à Tunis en présence de l’ambassadeur Bill Bazzi et du PDG Sachin Lawande.

Ce pôle d’excellence développera les technologies de nouvelle génération pour les cockpits automobiles, ou postes de pilotage, créera 200 emplois d’ingénieurs hautement qualifiés et permettra à Visteon de conserver sa position de leader dans l’industrie automobile.

«Le succès continu de Visteon contribue non seulement à la prospérité américaine, mais aussi à l’économie tunisienne», a souligné l’ambassade américaine sur sa page Facebook.

Cette extension intervient un an seulement après l’ouverture de la nouvelle usine de l’entreprise à Borj Cedria, pour un investissement de 65 millions de dollars ayant permis la création de 700 emplois pour les Tunisiens.

I. B.