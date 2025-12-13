Une nouvelle marche à Tunis pour le respect des droits et des libertés (Photos)

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, ce samedi 13 décembre 2025 à Tunis contre le pouvoir en place et pour défendre les droits et les libertés.

Cette manifestation organisée à l’appel de partis politiques de l’opposition, d’associations et d’organisations, a réuni plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes qui ont dénoncé un recul des libertés en Tunisie.

Ces dernier ont également appelé à la libération des militants et politiciens qui sont en détentions, et dont certains ont été condamnés à de lourdes peines, notamment ceux accusés dans l’affaire de « complot contre la sûreté de l’état.

Cette marche a également interpellé les autorités après les récentes arrestations de Ayachi Hammami, Ahmed Nejib Chebbi et de Chayma Issa, ou encore plus récemment la condamnation, hier, à 12 ans de prison de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, qui est également en détention depuis 2023.

On notera que plusieurs associations et Ong, internationales à l’instar de Human Rights Watch ou encore Amnesty International, considèrent que les condamnations et arrestations confirment « une effrayante détermination des autorités tunisiennes à étouffer l’opposition » et craignent « un retour à la dictature, 15 ans après la révolution tunisienne ».

Y. N.