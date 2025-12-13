Coup d’envoi de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (Photos)

La Cité de la Culture de Tunis a accueilli dans la soirée de ce samedi 13 décembre 2025, la cérémonie d’ouverture de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Une session dont le programme comportera pas moins de 165 films qui seront projetés dans 14 salles (96 longs-métrages et 69 courts-métrages), venus de 23 pays, entre les 54 films en compétition dans les différentes sections dont 14 pour la compétition des longs-métrages fiction, 12 pour celle des longs –métrages documentaire, 16 pour les courts-métrages et 12 pour « Ciné Promesses ».

Ceci en plus de la section « La Palestine au cœur des JCC » (10 films), les focus consacrés à l’Arménie (11 films) et aux Philippines (5 films), un « Regard sur le cinéma espagnol » (5 films), un « Voyage à travers le cinéma latino-américain » (7 films) et un « Panorama du cinéma tunisien » (15 films).

Parmi ces films, on comptera 46 œuvres tunisiennes, avec 23 longs-métrages et 23 courts-métrages.