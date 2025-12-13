Tunis | Il tue son oncle en le percutant intentionnellement avec sa voiture !

Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de l’individu qui a tué son oncle, lundi dernier, en le percutant intentionnellement avec sa voiture à Tunis.

Âgé d’une trentaine d’années, l’accusé s’était disputé avec son oncle maternel suite à un différend financier en liens avec un héritage, avant de remonter dans sa voiture et lui foncer dessus et de partir en le laissant dans son sang

Grièvement blessé, l’oncle âgé de cinquante ans a été transporté à l’hôpital et a succombé à ses blessures.

La police a arrêté le trentenaire qui a d’abord été placé en garde à vue avant de faire l’objet d’un mandat de dépôt émis par le Parquet près le tribunal de première instance de Tunis, pour homicide volontaire.

Y. N.