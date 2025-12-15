Tunisie | Plus de 46 tonnes d’aliments saisis et détruits (INSSPA)

A l’occasion des préparatifs pour les fêtes de fin d’année, l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a mené plusieurs opérations de contrôle dans différentes régions du pays.

Ces interventions menées en coordination avec les services de sécurité durant la première quinzaine de décembre 2025, ont abouti à la saisie et à la destruction de quantités massives de produits jugés impropres à la consommation, indique l’INSSPA dans un communiqué publié ce lundi 15 décembre 2025.

Des mesures légales ont été prises contre les contrevenants, ajoute la même source, en précisant que le bilan des saisies est lourd, comptant au total, plus de 46 tonnes d’aliments, 370 litres de boissons et 381 gâteaux et pâtisserie non conformes, qui ont été retirés de la circulation.

De plus, 10 pâtisseries ont été fermées pour non-respect des conditions d’hygiène de base, affirme encore l’INSSPA, qui réaffirme son engagement à assurer la sécurité des consommateurs, appelés à signaler tout manquement à la sécurité alimentaire et à privilégier les circuits de distribution organisés et contrôlés.

Y. N.