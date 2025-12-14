Fusion entre La Presse et Assabah | « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ! »    

Deux entreprises médiatiques publiques en quasi-faillite et qui survivent difficilement grâce aux contribuables vont être fusionnées. Vont-elles pouvoir enfin se relancer en mutualisant leurs coûts ou sombrer davantage en additionnant leurs déficits respectifs ? Wait and see…

Cette décision a été annoncée par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, au terme de la réunion ministérielle qu’elle a présidée samedi 13 décembre 2025, au palais du gouvernement à la Kasbah : la Société nouvelle d’impression, de presse et d’édition (Snipe – La Presse) a été autorisée à transférer, à son profit et en dinar symbolique, l’intégralité des actions de la Société tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de distribution et de publicité – Dar Assabah), dans le cadre de la fusion entre les deux sociétés.

Il a également été convenu d’autoriser Snipe-La Presse à entamer officiellement les démarches de fusion par absorption de Dar Assabah, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, précise la présidence du gouvernement dans un communiqué.

«Cette fusion est de nature à ouvrir la voie à la reconstruction d’une institution médiatique nationale unifiée, plus apte à assurer sa pérennité et son développement», a indiqué la cheffe du gouvernement.

Espérons que cette opération permettra d’«améliorer les performances», de «garantir la durabilité» et d’«assurer la continuité des publications» concernées (La Presse, Assahafa, Assabah et Le Temps) qui eurent leur heure de gloire il y a si longtemps avant de sombrer dans la crise.

Il reste cependant à savoir si après cette opération de passe-passe ou de pousse-pousse, l’Etat va continuer à injecter de l’argent public dans la trésorerie des entreprises fusionnées pour les maintenir artificiellement en vie ou s’il va cesser de le faire au risque de les voir dépérir progressivement et mourir de leur propre mort. Surtout en cette période de grande crise des médias en général et de la presse écrite en particulier.

I. B.