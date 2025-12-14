Chirurgie esthétique | Les injections de produits de comblement facial peuvent provoquer de graves lésions

Des experts médicaux mettent en garde les femmes recourant aux injections de produits de comblement facial contre le risque de graves complications dues à des obstructions artérielles, pouvant entraîner une diminution du flux sanguin, des lésions cutanées, voire la cécité.

Les chercheurs, qui ont utilisé une technique non précisée pour étayer cette mise en garde, ont eu recours à l’échographie pour examiner 100 cas de femmes ayant subi des effets indésirables suite à des injections de produits de comblement.

Les cliniques recommandent désormais l’utilisation de cette technique d’imagerie lors des injections de produits de comblement du visage afin d’éviter toute lésion des artères avoisinantes.

Le Dr Rosa Sigrist, principale auteure de l’étude, radiologue travaillant au département d’échographie de l’Institut de radiologie de la faculté de médecine de l’université de São Paulo (FMUSP), explique que les cas d’«occlusion vasculaire» — au cours desquels le produit de comblement est injecté dans ou très près des vaisseaux — sont rares, mais qu’ils peuvent être très graves. Si les médecins ne traitent pas le problème, cela peut entraîner la nécrose des tissus et des déformations du visage.

Les injections de comblement sont couramment utilisées pour atténuer les rides, lisser le grain de peau et lui redonner un aspect plus jeune. Dans certains cas, elles servent également à redessiner et à embellir le contour du nez ou des lèvres.

Dr Sigrist affirme que la zone autour du nez est l’un des sites d’injection les plus dangereux, car les vaisseaux sanguins nasaux sont reliés à des zones vitales de la tête. Toute lésion de ces vaisseaux peut entraîner de graves complications, notamment des lésions cutanées, la cécité et un accident vasculaire cérébral, a-t-elle averti.

Les interventions d’injection de produits de comblement esthétiques, principalement l’acide hyaluronique, visent à combler rides et sillons (naso-géniens, d’amertume), restaurer du volume (pommettes, joues creuses, cernes), et sculpter des zones (lèvres, nez, menton), pour un rajeunissement naturel et une meilleure hydratation de la peau. Ces procédures rapides (15-30 min) en cabinet médical utilisent diverses techniques (rétro-traçante, éventail) et peuvent avoir des suites simples (œdème, rougeur).

