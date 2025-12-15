Kairouan | Enquête ouverte sur la mort suspecte du jeune Naïm

Le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête suite à la mort suspecte du jeune Naïm B. au quartier Ali Bey, situé au centre-ville de Kairouan.

Selon les témoins et les proches de la victime, le décès est attribué à des violences policières, sachant que le jeune homme a été amis à l’hôpital le 22 novembre dernier, dans un état critique avant de succomber à ses blessures vendredi dernier.

Le substitut du procureur de la république près le tribunal de première instance de Kairouan et son porte-parole Ahmed Kadri a précisé, ce lundi 15 décembre 2025 dans une déclaration à l’agence Tap, que le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour révéler les circonstances et les causes exactes du décès.

Notons que les jeunes du quartiers ont manifesté et bloqués les routes pour dénoncer les abus policiers et ont appelé à ce que justice soit faite.

Plusieurs individus ont d’ailleurs été arrêté suite aux heurts survenus avec les forces de sécurité durant les nuits du vendredi et du samedi derniers, avant d’être relâchés ce jour.

