Tunisie terre d’asile | Le procès reporté au 5 janvier

L’examen de l’affaire de l’association Tunisie terre d’asile a été reporté au 5 janvier 2026, sur décision de la première chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

Celle-ci a par ailleurs rejeté les demandes de libération des membres de l’association, Sherifa Riahi, Imen Ouardani, Yadh Bousselmi, Mohamed Jouou et Mohamed Ekbel Khaled, qui sont en détention depuis plus de 19 mois.

On notera que 20 autres accusés dans la même affaire, ont comparu en état de liberté et on été laissés libres.

Y. N.