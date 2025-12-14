L’hommage de Hédi Saïdi à ces «soldats français» venus d’ailleurs

L’Alliance Française de Bizerte a accueilli, samedi 13 décembre 2025, une rencontre-débat en hommage à l’historien franco-tunisien Hédi Saïdi, organisée par un groupe d’associations locales. Cet événement, présidé par Fathi Belkahia, était consacré à l’historien, universitaire et chercheur et à son ouvrage ‘‘Soldats et immigrés de France’’ (Editions Du Cygne, Paris, 19 mars 2025), qui ont été présentés par Driss Cherif.

L’événement a rassemblé un public averti et connaisseur, composé d’universitaires, de chercheurs et d’intellectuels, dont les questions pertinentes ont nourri la profondeur des échanges.

Hédi Saidi a écrit ‘‘Soldats et immigrés de France : une histoire méconnue’’ à partir d’un constat simple mais troublant : une part essentielle de l’histoire de la France demeure largement ignorée. Il s’agit de celle des hommes venus d’ailleurs — immigrés, coloniaux, étrangers — qui ont combattu pour ce pays, souvent sans reconnaissance, parfois sans nom, presque toujours dans l’ombre. Cet ouvrage est né d’un besoin de mémoire, mais aussi d’un devoir de justice.

Des trajectoires humaines

Au fil de ses recherches et de ses rencontres, l’auteur a compris que derrière les grandes dates, les cérémonies et les monuments se cachent des trajectoires humaines profondément marquantes. Des hommes arrachés à leur terre, engagés dans des guerres qui n’étaient pas toujours les leurs, mais qu’ils ont menées avec courage et loyauté. Son objectif n’était pas d’écrire une histoire militaire classique, mais de raconter ces parcours à hauteur d’homme, en redonnant une voix à ceux que l’histoire officielle a trop souvent réduits au silence.

Parmi ces destins, celui d’Abdoulaye N’Diaye occupe une place particulière. Ancien tirailleur sénégalais, il avait combattu lors des deux guerres mondiales. Toute sa vie, il a porté l’uniforme français comme un symbole de dignité et d’engagement. Pourtant, la reconnaissance qu’il méritait tant s’est fait attendre. Abdoulaye est décédé la veille de la cérémonie organisée en son honneur. Un consul français devait se rendre sur place pour lui rendre hommage à l’occasion des festivités du 14 juillet. L’hommage n’a finalement jamais eu lieu. Cette reconnaissance, annoncée trop tard, n’a pas franchi le seuil de sa vie. Pour Hédi Saidi, cette histoire résume à elle seule le paradoxe qu’il entend dénoncer : l’engagement précoce, le sacrifice, puis l’oubli.

L’engagement, le sacrifice, puis l’oubli

À travers ce livre, l’auteur montre que ces histoires individuelles ne sont pas des exceptions, mais le reflet d’une réalité plus large.

Tirailleurs africains, travailleurs Maghrébins, engagés européens ou soldats venus des anciennes colonies ont tous contribué à l’effort de guerre français. Beaucoup n’ont obtenu ni la reconnaissance symbolique, ni l’égalité de traitement qu’ils espéraient. Certains ont attendu des décennies avant qu’un hommage officiel ne leur soit rendu — lorsqu’il l’a été.

Hédi Saidi a volontairement adopté une écriture accessible afin que l’ouvrage puisse toucher un large public. Il s’adresse aux citoyens, aux enseignants, aux élèves, aux familles, à tous ceux qui s’interrogent sur la mémoire, l’immigration et l’identité française. Ce n’est pas un ouvrage universitaire au sens strict, mais un livre de transmission.

‘‘Soldats et immigrés de France’’ se présente ainsi comme un appel : celui de regarder l’histoire française dans toute sa complexité, de reconnaître ceux qui l’ont servie sans toujours recevoir les honneurs, et de rappeler que la France s’est aussi construite grâce à des hommes venus d’ailleurs, dont la mémoire mérite enfin d’être pleinement reconnue.

Lors du débat, les questions, tantôt pointues sur la méthodologie historique, tantôt personnelles sur l’expérience migratoire, ont fusé, permettant à l’historien d’éclairer certains points restés sombres ou ambigus et d’animer un dialogue enrichissant pour l’auditoire.