Interdits de voyage, deux hommes d’affaires tentent de fuir via Kasserine

Le Parquet a ordonné la mise en détention de deux hommes d’affaires, interdits de voyage et qui ont été arrêtés à Kasserine alors qu’ils tentaient de quitter illégalement le territoire tunisien.

C’est ce qu’a affirmé Imed Amri porte-parole des tribunaux de Kasserine, dans une déclaration aux médias, ce lundi 15 janvier 2025, en précisant que quatre autres complices, dont un passeur, ont également été placées en détention.

La même source a ajouté qu’un 5e suspect fait l’objet d’un avis de recherche et que l’enquête se poursuit.

Y. N.