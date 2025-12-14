Les JCC renouent avec leur vocation militante

Le festival des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), doyen des festivals arabes et africains dédiés au cinéma, a ouvert hier soir, samedi 13 décembre 2025, sa 36e édition au Théâtre de l’Opéra de Tunis, en présence de cinéastes et de professionnels venus de nombreux pays arabes et africains.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sans tapis rouge à l’entrée de la Cité de la culture, un choix assumé pour marquer un retour à la vocation militante et engagée du festival, l’accueil des invités s’effectuant sur un tapis installé à l’intérieur du Théâtre de l’opéra.

Programmée du 13 au 20 décembre 2025, cette édition se déploie dans les espaces de la Cité de la Culture de Tunis, plusieurs salles de la capitale ainsi que dans les régions.

Le film d’ouverture a été ‘‘Palestine 36’’ (120’, 2025) de la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir, candidat de la Palestine aux Oscars, réunissant dans les principaux rôles : Hiam Abbas, Kamel El Basha et Dhafer Labidine.

Entourée de membres de son équipe, la réalisatrice a exprimé sa fierté de voir son film ouvrir le festival, qualifiant cette sélection de «reconnaissance majeure dans un contexte de travail particulièrement difficile». Elle a souligné que le film, qui revient sur la grande révolte arabe de 1936 sous mandat britannique, a été réalisé par une équipe entièrement palestinienne et «tourné malgré les interruptions liées à la guerre à Gaza».

Cinéma engagé d’auteur

Dans sa brève allocution annonçant l’ouverture du festival, son directeur, Tarek Ben Chaabane, a souligné la nécessité de protéger le cinéma face aux dérives de l’industrie et réaffirmé l’attachement des JCC au cinéma d’auteur.

La soirée a rendu hommage au disparu Ziad Rahbani à travers un intermède musical de sa composition interprété par Mariem Laabidi, accompagnée au piano par Omar Elouaer.

Un Tanit d’or honorifique a été décerné au producteur tunisien Abdelaziz Ben Mlouka et des hommages posthumes rendus aux figures disparues du cinéma tunisien, africain et arabe : Fadhel Jaziri, Souleymane Cissé, Mohamed Lakhdhar-Hamina, Claudia Cardinale, Walid Chmait et Paulin Soumanou Vieyra.

La sélection officielle comprend 42 films issus de 19 pays, dont 9 Tunisiens, répartis entre trois compétitions : longs-métrages de fiction, longs-métrages documentaires et courts-métrages. Les œuvres en lice représentent notamment l’Algérie, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, le Soudan, la Palestine, le Liban, l’Afrique du Sud et la Tunisie.

La plateforme professionnelle Carthage Pro (15–18 décembre) accompagne les projets du développement à la post-production, avec des ateliers dédiés à la post-production (Takmil) et au développement (Chabaka).

La compétition «Ciné Promesse» réunit douze films d’école provenant de huit pays.

Les JCC proposent enfin des focus sur les cinémas arménien, philippin, espagnol et latino-américain, tandis que la section «Cinéma vert» met en avant des œuvres consacrées aux enjeux environnementaux et climatiques.

I.B. (avec Tap).