Verdict de la Cour d’appel dans l’affaire Hattab Ben Othman

La Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de Hattab Ben Othman, ancien président du Syndicat national des agents et employés de la justice.
La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce lundi 15 décembre 2025, la condamnation de Hattab Ben Othman pour « falsification et usage de faux, spéculation immobilière et collecte de fonds sans autorisation ».
Sa peine a toutefois été réduite de 14 ans et trois mois de prison à 10 ans et trois mois, précise Mosaïque FM citant une source proche du dossier, en ajoutant que trois autres accusés ont également bénéficié d’une réduction de peine.
Y. N.
