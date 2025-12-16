Gabès | Marche, mercredi 17 décembre, contre la pollution chimique

Une nouvelle action citoyenne est prévue ce mercredi 17 décembre 2025, à Gabès, qui fait face à une crise environnementale, exacerbée par la pollution industrielle.

Cette marche citoyen vise à réaffirmer l’urgence d’agir, réclamer des solutions concrètes et rapides et a réitérer les appels pressants pour le démantèlement des Unités du Groupe chimique tunisien (GCT).

Sous le slogan « Gabès étouffe » les activistes appellent à un rassemblement à 15h30 au départ d’Ain Salam, pour se rendre ensuite devant le siège du gouvernorat de Gabès pour préserver la santé publique et pour la survie de l’écosystème local.

Y. N.