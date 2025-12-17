Conférence à Tunis sur la transition verte en Méditerranée du Sud

Face à l’urgence climatique qui recompose les équilibres économiques mondiaux, Tunis s’apprête à devenir, les 18 et 19 décembre 2025, le carrefour méditerranéen où s’esquissent les nouvelles trajectoires du développement durable.

La capitale accueillera en effet une conférence internationale majeure sur le thème : «Entrepreneuriat durable en Méditerranée du Sud. Construire une coopération régionale pour une transition verte».

Ce rendez-vous réunira décideurs publics, experts, entrepreneurs et organisations d’appui aux entreprises (BSOs) venus de huit pays de la région.

L’événement est coorganisé par le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables du PNUE/PAM (MedWaves) et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet), dans le cadre du programme de soutien aux entreprises durables, financé par le PNUE/PAM et le Gouvernement de la Catalogne et du programme Green Forward, financé par l’Union européenne et implémenté au niveau méso par l’organisation non gouvernementale internationale Spark dans sept pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Contexte partagé, une ambition commune

Dans un espace méditerranéen confronté aux défis climatiques, sociaux et économiques, la transition vers une économie verte devient un impératif. Les BSOs, structures clés de l’écosystème entrepreneurial, sont désormais au cœur des solutions : accompagnement des créateurs d’entreprises, diffusion de modèles circulaires, renforcement des compétences,

accès à l’innovation et aux financements.

Depuis 2014, MedWaves accélère cette dynamique avec le Switchers Support Programme, actif dans plusieurs pays de la Méditerranée pour favoriser l’émergence d’entreprises responsables.

En Tunisie, le Citet, à travers Green Forward, anime et structure l’écosystème local de l’innovation verte, tandis que Spark œuvre à renforcer les capacités des acteurs régionaux.

Structurer l’écosystème régional

En réunissant des représentants du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de Libye, d’Égypte, du

Liban, de Palestine et de Jordanie, la conférence entend jouer un rôle catalyseur.

La première journée abordera les grands enjeux régionaux : politiques publiques, dynamiques entrepreneuriales, meilleures pratiques en matière de soutien aux entreprises, accès au financement, rôle des femmes dans l’économie verte. Elle sera également marquée par la présentation officielle du Manifeste régional de coopération.

La seconde journée donnera lieu à une masterclass sur l’accès au financement climatique, suivie d’ateliers thématiques, notamment sur la taxonomie verte, l’intégration des critères ESG, ainsi que les bonnes pratiques issues du programme Green Forward.

Une séance plénière de synthèse viendra clôturer les travaux.