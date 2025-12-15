Tunisie | Le CRLDHT appelle à la libération d’Abir Moussi

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a de nouveau exprimé sa solidarité avec Abir Moussi.

Dans un communiqué publié ce lundi 15 décembre 2025, le CRLDHT rappelle que la présidente du PArti destourien libre (PDL), avocate de son état, a été condamné à la lourde peine de 12 ans de prison ferme : « En Tunisie, la justice est détournée pour faire taire toute dissidence. Le régime de Kaïs Saïed transforme le droit en arme politique et organise le vide démocratique», lit-on dans le communiqué.

Dénonçant « un procès biaisé, des violations des droits de la défense et un verdict absurde», le CRLDHT a tenu à exprimé sa solidarité totale avec Abir Moussi et avec toutes les prisonnières et tous les prisonniers politiques et d’opinion, et a ainsi exigé leur libération immédiate.

En détention depuis octobre 2023, Abir Moussi a comparu, vendredi, en première instance en état d’arrestation et a été condamnée à 12 ans ferme, et ce, sur la base de l’article 72 du Code pénal tunisien.

Y. N.